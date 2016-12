Napoli, l'ex Marangon sul Real: "Meno forte del passato, ma non molla mai"

Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della squadra partenopea: “Il Real Madrid di quest’anno è meno forte rispetto a quello di qualche anno fa, ma hanno una caratteristiche incredibile, quella di non mollare mai fino all’ultimo secondo. Hanno grande volontà che gli ha permesso di recuperare partite alla fine, questo è l’unico avvertimento che posso dare al Napoli. Gli azzurri si troveranno di fronte una squadra che per 95’ non molla un centimetro”, ha detto.