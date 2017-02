Napoli, Maksimovic: "Bologna sta bene, non dobbiamo pensare ad altro"

Così a Premium

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è intervenuto nel pre-partita della sfida col Bologna a Premium Sport: “Il Bologna in casa non perde da tanto, sta bene. Dobbiamo stare concentrati per 90 minuti, è una partita che può essere decisa da un episodio. Pensiamo soltanto a noi stessi, non ad altri, contro il Palermo non siamo entrati bene in gara, ecco perché non dobbiamo pensare ad altro”.