Napoli, Reina: "Dimostrato il nostro potenziale"

Risultato finale: Bologna-Napoli 1-7.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Grande prova di Pepe Reina nella vittoria del Napoli a Bologna. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni di Premium Sport: “Credo che abbiamo giocato un grande calcio, non sono stato io protagonista ma tutto il Napoli. Contro il Bologna non è mai ffacile, su questo campo si fatica sempre. Sicuramente abbiamo dimostrato di avere grande potenziale, ma bisogna tenere la testa bassa e lavorare. Gol preso? Sono il primo dispiaciuto, serve il giusto equilibrio. La nostra solidità è importante per restare in alto. I veri protagonisti sono stati Marek e Dries stasera

Sulla sfida al Real Madrid ”Prima abbiamo la gara con il Genoa, poi penseremo a loro. Per noi quella sfida è come un regalo, perché è una partita storica”.

Su Juve-Inter “Sicuramente non possiamo cambiare il risultato delle partite, diciamo che un pareggio non sarebbe male.

Sul ritorno di Milik “Suo recupero è eccezionale, vanno fatti i complimenti a tutto lo staff medico. Presto sarà nuovamente in campo”