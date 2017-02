Napoli, Zielinski: "Vietato pensare al Real Madrid"

Così a Premium Sport

© foto di Federico De Luca

Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima di Napoli-Genoa: “Questa gara per noi è troppo importante, la testa è solo al Genoa e non pensiamo al Madrid. È una partita difficile e non pensiamo sbagliarla. Si può fare ancora di meglio rispetto a quanto fatto a Bologna, abbiamo fatto tanti gol ma in difesa abbiamo concesso troppo. Real? Solo dopo questa gara.”