Novara, Macheda: "Mi sento in forma, la doppietta ha un segreto..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Macheda, attaccante del Novara, parla a Sky dopo la doppietta realizzata al Frosinone: "Mia mamma era allo stadio e mi ha portato grande fortuna. Dopo il ritorno in Italia, ho avuto un calo fisico inevitabile, ora sto bene e voglio dare il massimo in questo finale di stagione".

Sull'intesa con Galabinov: "Nelle ultime partite abbiamo provato a giocare più vicini, la nostra intesa sta crescendo e questo è un bene per la squadra".

Sulla corsa ai primi due posti: "La Spal è quella che mi ha colpito di più, per me sono in testa meritatamente".