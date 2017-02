Oggi in TV, la serie A e la finale di Coppa d'Africa

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'anticipo di ieri, in campo le altre gare di serie A. Si parte alle 12.30 con Milan-Sampdoria, alle 15.00 le altre gare del massimo campionato italiano. Alle 18.00 il primo posticipo, con la sfida salvezza fra Palermo e Crotone. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Inter. Si chiude anche la Coppa d'Africa: alle 20.00 la finale fra Egitto e Camerun.

12.00 Siviglia-Villarreal (Liga) - FOX SPORTS

12.30 Milan-Sampdoria (Serie A) - PREMIUM SPORT e SKY SUPER CALCIO

12.30 Carpi-Cesena (Serie B) - SKY CALCIO 2

14.30 Manchester City-Swansea City (Premier League) - SKY SPORT 3

14.30 Twente-Feyenoord (Eredivisie) - FOX SPORTS

15.00 Diretta Goal Serie A - SKY SUPER CALCIO e PREMIUM CALCIO

15.00 Pescara-Lazio (Serie A) - PREMIUM SPORT 2, SKY SPORT 1 e SKY CALCIO 1

15.00 Genoa-Sassuolo (Serie A) - PREMIUM CALCIO 1 e SKY CALCIO 4

15.00 Atalanta-Cagliari (Serie A) - SKY CALCIO 2

15.00 Empoli-Torino (Serie A) - SKY CALCIO 3

15.00 Chievo-Udinese (Serie A) - SKY CALCIO 5

15.00 Tolosa-Angers (Ligue 1) - PREMIUM CALCIO 2

15.30 Augsburg-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT PLUS

17.00 Leicester City-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT 3

17.00 St. Johnstone - Celtic (Scottish Premiership) - PREMIUM SPORT 2 (Differita)

17.30 Eintracht Francoforte-Darmstadt (Bundesliga) - SKY SPORT PLUS

18.00 Palermo-Crotone (Serie A) - SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 2

18.30 Real Sociedad-Osasuna (Liga) - SKY CALCIO 11

20.00 Egitto-Camerun (Coppa d'Africa) - FOX SPORTS

20.00 Audax-San Paolo (Paulistao) - PREMIUM CALCIO 1

20.45 Juventus-Inter (Serie A) - PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY CALCIO 1 e SKY SUPER CALCIO

20.45 Celta Vigo-Real Madrid (Liga) - SKY SPORT PLUS

21.00 Saint Etienne-Lione (Ligue 1) - PREMIUM SPORT 2