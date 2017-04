© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

"Il 3-0 è un risultato importante per la Juventus, ma il Camp Nou rimane un campo molto difficile. Sono abbastanza fiducioso, molto dipenderà dal primo tempo. Questa Juventus è molto diversa dal PSG, ha più equilibrio e meno paure dei francesi. Il Barcellona ha le chance per l'impresa, ma lo stesso vale per la Juve", questo il pensiero di Fernando Orsi, opinionista di Radio Radio in vista del big match di Champions League dei bianconeri.