Orsi: "Pavoletti e Rincon solo due 'piani B" per Napoli e Juve"

© foto di Federico Gaetano

Rincon alla Juventus, Pavoletti al Napoli. Fernando Orsi, opinionista di Radio Radio, ha commentato le prime mosse di mercato delle big: "Il Napoli ha preso Pavoletti solo per l'infortunio di Milik: è stata una scelta obbligata. La Juve, invece, è dall'estate che cerca un altro centrocampista per completare la rosa e ha preso Rincon. Entrambi i giocatori, per me, non sposteranno comunque di molto gli equilibri. Sono entrambi i piani B. Fra i due comunque scelgo Pavoletti".