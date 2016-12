Orsi: "Rincon-Juve? Non mi sembra uno scippo clamoroso"

© foto di Stefano Principi

L'ex portiere della Lazio e allenatore Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio: "Lo scippo di Rincon della Juventus alla Roma? A tutte e due le squadre serviva numericamente un giocatore. E' arrivata prima la Juve, adesso la Roma andrà su altro. Non penso sia uno scippo straordinario, Rincon è buon giocatore in Italia che alla Juve farà panchina. Magari la Roma non era così convinta, non la vedo così clamorosa come cosa".