Orsi: "Sviste clamorose a favore del Real. Esaurito il bonus delle spagnole"

© foto di Stefano Principi

L'ex calciatore Nando Orsi intervenuto a Radio Radio ha commentato la gara di ieri fra Real Madrid e Bayern Monaco sottolineando i favori ricevuti dal club allenato da Zidane: “Le decisioni di Kassai non sono discutibili perché sono piuttosto clamorose come sviste. Hanno dato una qualificazione al Real Madrid che ieri non lo meritava. Ancelotti aveva incartato il Real Madrid arrivando in 10 ai supplementari a causa di una espulsione ingiusta, poi Kassai è salito in cattedra e ha deciso la partita a favore degli spagnoli. - conclude Orsi - Purtroppo per il Barcellona e per fortuna della Juventus la gara di ieri ha già esaurito il bonus di favori alle spagnole e non mi aspetto che l'arbitro stasera possa sbagliare a favore dei catalani”.