Osvaldo: "In Nazionale fumavo con Buffon e il commissario tecnico"

© foto di Federico De Luca

Interessante intervista rilasciata da Pablo Osvaldo a Fox Sports Radio. L'ex attaccante, ora diventato musicista rock, racconta alcuni aneddoti circa il suo passato da calciatore: "In Nazionale fumavo insieme a Buffon e al commissario tecnico". Il ct in questione era Cesare Prandelli. Sigarette che sono costate care, almeno ufficialmente, a Osvaldo nel corso della sua avventura al Boca Juniors. "È stata una scusa, perché nel contratto non c'era scritto che non si poteva fumare nello spogliatoio" dichiara Osvaldo in riferimento a Guillermo Barros Schelotto, tecnico del Boca.