Palermo, allenamento differenziato per Silva. Terapie per tre giocatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dopo i consueti esercizi di riscaldamento tecnico, partite a tema a tutto campo. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Stefan Silva ha svolto un allenamento differenziato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Fisioterapia per Simone Lo Faso, Andrea Fulignati e Slobodan Rajkovic.