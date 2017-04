Palermo, doppia seduta: fisioterapia per Embalo e Rajkovic

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

E' proseguita oggi la marcia d'avvicinamento del Palermo al match di domenica contro la Lazio. Doppia seduta d'allenamento per i rosanero, che al "Tenente Onorato" di Boccadifalco questa mattina hanno svolto in due gruppi lavori atletici e tecnica in campo. Nel pomeriggio, invece, dopo i consueti esercizi di riscaldamento, la squadra si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavori sul possesso palla alternando partite a tema. Carlos Embalo e Slobodan Rajkovic si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.