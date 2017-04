Palermo, Embalo e Rajkovic hanno svolto lavoro fisioterapico

© foto di Giuseppe Vanella/TuttoPalermo.net

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro il Bologna. Per i rosanero, al 'Tenente Onorato' di Boccadifalco, dopo i consueti esercizi di riscaldamento un lavoro tecnico-tattico a gruppi. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Carlos Embalo e Slobodan Rajkovic si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.