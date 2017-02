Palermo, Embalo sicuro: "Tutto il gruppo crede nella salvezza"

© foto di Alessio Alaimo

Intervistato nella mixed zone, l'esterno d'attacco del Palermo Carlos Embalo ha commentato la vittoria per 1-0 ottenuta questa sera contro il Crotone, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: "Tutto il gruppo credo in maniera uniforme in questa salvezza; non possiamo mollare proprio adesso. La prossima gara contro l'Atalanta è molto importante, non possiamo sottovalutare il match, prepareremo la gara nel miglior modo possibile".