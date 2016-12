Palermo, Gazzi: “C'è rammarico per il gol subito nel finale”

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Gazzi (33), centrocampista del Palermo, è intervenuto in mixed zone al termine della gara contro il Pescara. Queste le sue parole, riportate da TuttoPalermo.net: "In campo abbiamo dato il 100%, la prestazione è stata positiva così come a Genova. C'è rammarico per il gol subito negli ultimi minuti, la volta scorsa abbiamo segnato noi e abbiamo vinto, stavolta per casualità abbiamo invece subito il pari. Adesso penseremo a riposare e riprendere con nuovi stimoli. Il pubblico? È bello giocare davanti lo stadio pieno, ad inizio anno c'era molta disaffezione, adesso è bello avere un pubblico che ci sostiene, ne abbiamo bisogno. Ci sono molti giovani in squadra che hanno bisogno di avere il pubblico dalla loro parte".