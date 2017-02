Palermo, per Stefan Silva lesione di 2° grado del muscolo retto femorale

Fonte: palermocalcio.it

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento verso il match di domenica contro l'Atalanta. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dopo i consueti esercizi di riscaldamento tecnico una partita tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Stefan Silva, in seguito al risentimento muscolare rimediato nei giorni scorsi, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo retto femorale. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Fisioterapia anche per Andrea Fulignati, Simone Lo Faso e Slobodan Rajkovic.