Paolillo: "Perisic e Icardi, troppi due turni. Prova negativa dell'arbitro di linea"

Interpellato da SportMediaset in merito alle squalifiche degli interisti Ivan Perisic e Mauro Icardi, l'ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo ha spiegato: "Le squalifiche sono esagerate. Sarebbe servita maggior calma e Rizzoli avrebbe dovuto capire il momento. Per me, comunque, è più grave la prestazione dell'arbitro di linea: avrebbe dovuto giudicare con più chiarezza gli episodi".