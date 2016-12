Paolo Rossi: "Icardi micidiale, Belotti il più forte. Dzeko mi ha stupito"

© foto di Federico De Luca

Paolo Rossi parla a La Gazzetta dello Sport dando un giudizio sui principali bomber del campionato italiano: "Icardi è micidiale, anche nelle partite complicate riesce a sfruttare l'occasione giusta. Belotti è l'attaccante italiano più forte. Tecnica e fisico, mi ricorda Suarez del Barcellona. Dzeko? Mi ha stupito in positivo. Dopo una stagione deludente si dimostra da fascia alta. Mertens sta giocando così bene da centravanti che potrebbe farlo ancora, sino alla fine. Higuain secondo me è il centravanti perfetto, lo metto tra i primi cinque-sei del mondo. Lapadula? Faccio il tifo per lui perché mi piacciono quelli che hanno dovuto lottare per emergere".