Perinetti sul Napoli: “Pavoletti importante, merita questa occasione”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Venezia, ha parlato a Radio Kiss Kiss del Napoli di Maurizio Sarri. "Pavoletti merita questa possibilità. E' un giocatore importante che va a completare il reparto offensivo. Ha fatto bene il Napoli a intervenire in attacco dunque. Il Napoli è tornato al vertice del calcio italiano e sono sicuro che crescerà ancora, anche dal punto di vista mentale. Bisognerà avere pazienza e non essere giù di morale per un secondo o un terzo posto, perché sarebbe un traguardo importante. A breve il Napoli potrà competere anche con la Juve per lo scudetto", le parole di Perinetti.