Perugia, Bucchi soddisfatto: "Abbiamo fatto una gran gara"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Christian Bucchi, allenatore del Perugia, ha commentato il pareggio ottenuto nella sfida contro il Latina. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Perché quel’abbraccio di gruppo partito proprio da Guberti?

"Oggi avevamo tante defezioni, ho avuto l' influenza anche io. Era una situazione di emergenza, con tredici indisponibili. Quindi non era facile arrivare a questa partita e prepararla così. Sono stati bravissimi e non posso imputare nulla alla squadra, è mancato un pizzico di fortuna".

Che Natale sarà per il Perugia? Qual è la vostra sensazione?

"Abbiamo lasciato qualcosa per strada e c’è rammarico. Alcune volte per demerito nostro, alcune per ingenuità. Ci sono tanti esordienti e tanti giovanissimi, dunque qualche errore si può tollerare. Avere tanti giovani significa avere pazienza e aspettarli. C’è un girone di ritorno e dobbiamo proseguire sulla nostra strada. Vediamo anche cosa ci porterà il mercato".

Che ruoli mancano in questo Perugia?

"Non ho ancora chiesto nulla alla società, prima c’è l’ultima partita. Dobbiamo capire anche le nostre ambizioni, capire cosa siamo in grado di fare. Dopo l’ultima gara ci troveremo e capiremo le nostre ambizioni. Dobbiamo cercare giocatori qualitativamente giusti per la nostra situazione".