Pescara, Sebastiani all'allenamento. Nessuna conferenza in settimana

© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti in casa Pescara in vista della prossima sfida di campionato contro il Torino. Sotto gli occhi del presidente Sebastiani e del ds Leone, la squadra di Oddo ha svolto una seduta prettamente atletica alternata ad alcuni esercizi tattici. Hanno svolto lavoro differenziato Davide Vitturini, Jean Christophe Bahebeck, Alberto Gilardino, Cesare Bovo e Michele Fornasier. Il club ha annunciato, inoltre, che per l'intera settimana non sono previste conferenze stampa.