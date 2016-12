Pirlo: "Felice di aver giocato nei migliori club italiani. Al Milan ho vinto tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Andrea Pirlo ha rivelato quello che è stato il suo rimpianto più grande della carriera: "Non essere riuscito a giocare con il Real Madrid o il Barcellona. Avrei potuto giocare nel Real nel 2010, molti giocatori mi contattarono per convincermi. Ma ero sotto contratto col Milan e non se ne fece nulla. Al Milan in 10 anni ho vinto tutto quello che c'era da piacere, sono contento di aver giocato nei tre grandi club italiani".