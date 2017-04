Pisa, Gattuso: "Dobbiamo vincere"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro l'Avellino, parla il tecnico del Pisa, Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: "La classifica dice questo, abbiamo solo un risultato. Dobbiamo vincere per continuare a sperare nella salvezza. Il pubblico non ci ha fatto mai mancare il sostegno, ci sono 21 punti a disposizione, non possiamo mollare nulla. Giochiamo contro l'Avellino, che sta bene fisicamente con un allenatore marpione come Novellino".