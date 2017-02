Premier, il 25° turno - Conte, insidia Burnley. Spicca Liverpool-Tottenham

"Dove c'è Premier League, c'è casa". Lo slogan da spot pubblicitario dal sapor di antico si sposa perfettamente con il 25esimo turno del campionato inglese, laddove il fattore casalingo potrebbe costituire un'arma importante per le squadre che la sapranno sfruttare.

E' il caso del Liverpool di Jurgen Klopp, che nel fortino quasi inespugnabile di Anfield (un solo ko vs Swansea nel torneo), ha pronta un'accoglienza speciale per il Tottenham di Mauricio Pochettino, alias la prima contendente al trono del Chelsea.

Proprio Antonio Conte, per contro, guiderà la nave corsara tutta blu per tentare il blitz a Turf Moor, meglio nota come la potente imbarcazione con la quale il Burnley sta navigando a vele spiegate verso una salvezza tranquilla (terza miglior squadra per rendimento tra le mura amiche dell'intero torneo, con quattro vittorie filate all'attivo davanti al suo pubblico)

Bottino niente male per la formazione di Sean Dyche, che in questa particolare graduatoria precede persino l'Arsenal: i Gunners, che hanno sporcato il loro ruolino di marcia all'Emirates con il ko contro lo Watford, ora hanno tutta l'intenzione di far gioire i loro supporter per la nona volta in campionato battendo un Hull City lanciatissimo dal sorprendente successo ottenuto ai danni del Liverpool che è arrivato in termini temporali solo tre giorni dopo il preziosissimo 0-0 col Manchester United di Old Trafford.

Già, quel 'Teatro dei Sogni 'nel quale troppo spesso i Red Devils non sono riusciti a portarsi via lo scalpo del nemico, un déjà-vu che José Mourinho non vuole vedere di nuovo materializzarsi davanti agli occhi al cospetto di quel Walter Mazzarri che già lo ha gabbato all'andata.

E a proposito di match d'andata, il Bournemouth ha un'onta gigantesca da cancellare, ovvero il 4-0 subito contro il Manchester City: Wilshere e compagni cercano la vendetta in quel Dean Court dal quale sono uscite con le ossa rotte tre vittime illustri (Everton, Liverpool e Arsenal).

Va anche detto, per la cronaca, che la casa non è 'dolce' per tutte le squadre: si prenda, ad esempio, il West Ham, che da quando si è auto-sfrattato dalla storica dimora del Boleyn Ground per trovare domicilio all'Olympic Stadium ha perso la spinta magica dei suoi tifosi. E sabato c'è il WBA... Tentenna al pari del West Ham anche lo Stoke City, 14esimo per rendimento casalingo, chiamato ad alzare la media con un Crystal Palace in caduta libera.

Infine, c'è chi non fa distinzione tra match 'home' e 'away': è il caso di Sunderland, Swansea e Middlesbrough, tutti e tre chiamati in territorio amico a dare un colpo di coda a una classifica deficitaria rispettivamente contro Southampton, Leicester City ed Everton.

CLASSIFICA - Chelsea 59; Tottenham 50; Manchester City 49; Arsenal 47; Liverpool 46; Manchester United 45; Everton 40; WBA 36; West Ham 31; Watford 30; Stoke City 29; Burnley 29; Southampton 27; Bournemouth 26; Middlesbrough 21; Leicester City 21; Swansea 21; Hull City 20; Crystal Palace 19; Sunderland 19