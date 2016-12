Pruzzo: “Roma ieri senza problemi. Juve numero uno sul mercato”

© foto di Federico De Luca

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma e della Fiorentina, ha commentato il successo giallorosso per 3-1 contro il Chievo. Attraverso Radio Radio, l'ex calciatore ha detto: “Poteva finire 7-1 oppure 8-1. E' stata una gara di routine, la Roma in casa vince facilmente queste partite. I problemi sono altri, come quando si va altrove a fare la gara della vita e invece si sbaglia prestazione. La Roma ieri ha fatto bene, mi sembra che sia una squadra senza problemi in questo tipo di gare. Servivano i tre punti, che sono arrivati”.

A Firenze, intanto, brilla Bernardeschi. Si ipotizza un interesse della Juve, Pruzzo ha detto in merito: “Non so se la Juve vuole prendere tutti ma, oltre essere il club più importante, non ha concorrenza al momento sul mercato. Senza intrusioni straniere, la Juve in sede di campagna acquisti può davvero recitare un ruolo importante”.

Si continua a parlare di Fiorentina-Napoli: “Sarri stamattina non s'è lamentato? Mi pare che non abbia molto di cui lamentarsi. Quando gioca in undici, la Fiorentina è un'ottima squadra. Avevo pronosticato la vittoria della Viola, alla vigilia avrebbe puntato un centesimo sui gigliati”.