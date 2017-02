Pruzzo difende Nainggolan: "Nessuna tragedia, ha espresso un sentimento"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio commentando così le parole di Nainggolan contro la Juventus: "Io penso che sia un sentimento che ha una persona nei confronti di un avversario. Lui vorrebbe battere la Juve sempre magari perché non ci è mai riuscito. Non vedo nessuna tragedia, si parla di odio sportivo. Essendo un calciatore della Roma avrebbe il grande piacere di battere la Juve. E' un'esternazione che lui manifesta in un video rubato da alcuni tifosi".