Pruzzo: "Dybala rinnoverà. Non so se Allegri sarà alla Juve l'anno prossimo"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio: "Non ho la palla di vetro, non posso sapere se Allegri sarà o meno l'allenatore della Juventus il prossimo anno. Il tecnico ha grandissimi giocatori, deve forse giocare meglio di quello che sta facendo, ma sono problemi che si risolveranno alla ripresa del campionato. Dybala? Penso che alla fine prolungherà il suo contratto, è lui l'attaccante del futuro per i bianconeri".