Pruzzo: "Fiorentina a fine ciclo, inevitabile una debacle del genere"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, attaccante ex Roma e Fiorentina, ha parlato a Radio Radio della gara vinta ieri sera dai giallorossi: "Serata fantastica, mi sono divertito. Peccato solo che ci fosse così poca gente allo stadio. La Roma ha fatto una grande partita, con autorità, Fiorentina invece non pervenuta. La squadra ha delle pause, ma ieri ha fatto un'ottima gara. La Fiorentina? Ci sono dei giocatori a fine corsa, a fine ciclo. E' stato bravo Sousa in questi due anni a tenere in mano una situazione difficile. Penso a Badelj, a Ilicic, a Borja Valero, a Kalinic. Una situazione del genere è inevitabile. Anche i giovani non hanno inciso: Chiesa è stato distrutto da Emerson Palmieri. Ieri è sparita dal campo dopo 10 minuti".