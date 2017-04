Pruzzo: "Lite con Dzeko? Spalletti se le cerca, mi sembra una forzatura"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Ospite come di consueto di Radio Radio, l'ex centravanti della Roma Roberto Pruzzo commenta così la discussione accesa fra Dzeko e Spalletti: "Mi sembra che l'allenatore ogni tanto se le vada a cercare per tenere alta la tensione. Mi sembra una strategia: perché mai in una situazione del genere devo toglierlo? Peraltro parliamo di una partita finita, in cui non c'era il rischio di infortuni. Penso che volesse mettere il sigillo sulla lotta per il titolo di capocannoniere, che passa attraverso queste gare. Mi è sembrata una forzatura".