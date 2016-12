Pruzzo: "Milioni cinesi? Nulla di strano, prima si andava in America"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Ospite come di consueto di Radio Radio, Roberto Pruzzo ha parlato dei tanti, tantissimi, milioni investiti dal calcio cinese : "Mi colpisce che ci vadano ex calciatori. Cristiano Ronaldo penso che rimarrà al Real Madrid ancora per tanto, per il resto questa vicenda non mi convince. Strano? No, prima si andava in America e sembrava che fosse il futuro del calcio. Ora vanno in Cina, io non ci vedo niente di strano.

Cifre diaboliche? Lo erano anche 20-30 anni fa, se sono in grado di farlo perché no".