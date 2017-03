© foto di Federico De Luca

"Penso che sul mercato non ci sia un tecnico che possa risollevare ancora di più le sorti dell'Inter. Se potessero prendere Simeone lo prenderebbero domani, ma in Spagna non mi sembra ci sia questa possibilità", questo il pensiero di Roberto Pruzzo ai microfoni di Radio Radio in merito alle voci di una conferma in arrivo per Stefano Pioli sulla panchina dell'Inter per la prossima stagione.