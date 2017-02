Pruzzo su Lazio-Milan: "Inzaghi ha sbagliato i cambi. Immobile segna poco"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma e della Nazionale, ha parlato del posticipo dell'Olimpico a Radio Radio: "Il Milan negli ultimi venti minuti fisicamente è una squadra che tiene molto bene. I cambi di Inzaghi non li ho capiti, ha tolto i migliori giocatori che aveva in campo costringendo la squadra ad abbassarsi. La Lazio non ha Higuain, gli attaccanti biancocelesti sono bravi ma non decisivi come l'argentino per la Juve. Immobile? Lavorare molto per la squadra non serve a niente per un attaccante, il ruolo del bomber è segnare e lui ha questa caratteristica solo ad intermittenza. E' un problema per una squadra che ha delle ambizioni come la Lazio".