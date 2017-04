Real-Bayern: Rummenigge "fiducioso"

Lahm "Non siamo favoriti ma al Bernabeu possiamo vincere"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA-AP) - MONACO DI BAVIERA, 17 APR - Lewandowski recuperato, mentre Hummels e Boateng fanno ben sperare: tutti ingredienti che danno fiducia a Karl-Heinz Rummenigge che si dice "fiducioso" in vista del ritorno del Bayern Monaco, domani sera al Bernabeu contro il Real. Boateng "proverà questa sera, ma non siamo così pessimisti", ha fatto sapere il presidente del club bavarese prima di imbarcarsi insieme alla squadra alla volta di Madrid. "Il Bayern è notoriamente famoso per giocare partite di questo livello con una straordinaria intensità - ha aggiunto Rummenigge - Cercheremo di buttarla tutto dentro, sperando che sia sufficiente alla fine. Sarebbe bello se la squadra riuscisse a superare il turno". "Andremo là per cercare di invertire la tendenza - gli ha fatto eco il capitano Philipp Lahm - Non sarà facile e non abbiamo i favori del pronostico. Ma sappiamo di poter vincere a Madrid".