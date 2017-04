Real Madrid, Ronaldo: "Il Real è il Real, contento per come abbiamo giocato"

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium: "Sapevamo che loro giocavano molto bene, sono una squadra che può fa male in ogni momento. Il Real è il Real, giochiamo bene, abbiamo segnato due goal. Siamo abituati a soffrire. Segnare sei goal al Bayern non è facile. L’unica cosa che non voglio sono i fischi, io cerco di lavorare sempre per la squadra. Per il resto sono contento per come ha giocato la squadra".