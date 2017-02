Real-Napoli, il sindaco di Madrid: "Ai napoletani chiedo di comportarsi bene"

© foto di Giulia Borletto

Manuela Carmena, sindaco di Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della super sfida tra Real Madrid e Napoli di domani sera: "Tra la città partenopea e la Spagna c'è un legame fortissimo che ci unisce. Ai 10mila tifosi che stanno arrivando in città chiedo solo una cosa: che si comportino bene. Che non rovinino la città, che facciano i bravi e non si picchino. Io sarò allo stadio solo se verrà il sindaco di Napoli. La mia famiglia tifa Real Madrid, ma io sinceramente quando vedo lo sport in tv mi metto a fare altro".