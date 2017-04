Real, Ramos replica a Piquè

Capitano merengue 'ripensa a Barcellona-Psg...'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Dovrebbe rimandare indietro il nastro, ricordarsi della loro partita con il Psg e poi vedere quello che pensa. Adesso aspettiamo di vedere se quei tre puntini gli saranno restituiti". Così Sergio Ramos, capitano e colonna del Real Madrid, ha replicato al commento del blaugrana Gerard Piquè che ieri dopo il 2/o gol (in fuorigioco) di Cristiano Ronaldo aveva fatto un tweet con tre puntini di sospensione per manifestare sconcerto per la decisione dell'arbitro Kassai. Ramos ne ha anche per Arturo Vidal, il quale ha detto che l'arbitro "ha commesso un furto ai danni del Bayern". "Rispetto le opinioni di tutti - dice il capitano merengue -, ma non so di quale furto stia parlando". Cristiano Ronaldo ieri si è lamentato del pubblico del Bernabeu che a volte lo fischia. "Cris è un giocatore che dà sempre il massimo - sottolinea Ramos -, e può avere giornate di grazia e altre storte come tutti. Ma con tutto ciò che ha fatto per noi, credo che forse la tifoseria dovrebbe pensarci un po' di più prima di fischiarlo".