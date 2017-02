© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Torna a parlare della sua breve parentesi nerazzurra Roberto Carlos e lo fa ai microfoni di SkySports: "Ebbi un problema tattico all'Inter - racconta il brasiliano -. In Italia lo schema prevedeva difensori bloccati e i terzini non potevano avanzare, ma a me piaceva spingermi in avanti. Adesso il ruolo del laterale basso è cambiato".