Roma, El Shaarawy: "Grande rapporto con Salah"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy in diretta su Facebook sul canale della società giallorossa ha risposto a molte domande dei tifosi, tra cui quelle riguardanti il suo rapporto con il compagno di squadra Salah.

"Con quale compagno di squadra ho legato maggiormente? Andiamo a cena spesso dopo le partite ma tutti sono disponibili e allegri. I brasiliani fanno molto gruppo, sono divertenti e sempre solari e questo aiuta. Rapporto con Salah? Grande rapporto, molto maturo e adesso sta imparando anche l'italiano e riusciamo meglio a comunicare. Sono legato anche all'Egitto,- riporta vocegiallorossa.it - non sapendo l'arabo però i messaggi che mi arrivano devono essere tradotti da mio padre. Sono stato in Egitto, mi piace molto, sono stato dai parenti di mio padre a una città vicino Il Cairo. Negli ultimi anni sono andato poco per diversi impegni.