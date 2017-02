Roma-Fiorentina, giallorossi in vantaggio con Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma in vantaggio contro la Fiorentina. Rete messa a segno da Edin Dzeko che ha sfruttato al meglio uno splendido assist di De Rossi e ha battuto Tatarusanu. Male Sanchez, che non è salito insieme al resto della linea difensiva lasciando il bosniaco in gioco.