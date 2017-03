Roma, il report dell'allenamento: fuori solo Florenzi

© foto di Federico Gaetano

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per la Francia di domani. La squadra di Spalletti ha cominciato la seduta intorno alle 11:30 di questa mattina. Sessione molto intensa che è iniziata senza il classico lavoro in palestra. Riscaldamento con il torello, poi focus atletico con esercizi di articolarità, velocità e rapidità. In seguito spazio alla tattica, prima con il possesso palla, poi con una partita 11 contro 11 e attenzione particolare sugli schemi, sia da palla attiva che inattiva. Infine altra partita 11 contro 11 con campo leggermente ridotto (20 metri in meno circa) dove i giallorossi hanno giocato con grande intensità. Tutti a disposizione tranne il lungodegente Florenzi.