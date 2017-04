Roma in ritiro a Pinzolo dal 7 al 14 luglio

Per il terzo anno di fila i giallorossi nella località trentina

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Per il terzo anno consecutivo la Roma terrà il proprio ritiro ufficiale pre-campionato sui campi di Pinzolo, in Trentino, dal 7 al 14 luglio. Lo prevede un accordo siglato oggi fra Trentino Marketing, il Comune di Pinzolo, Apt Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena e la società giallorossa. "Siamo orgogliosi di poter annunciare il rinnovo di questo accordo di partnership, reso possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni del territorio, che permetterà alla nostra squadra di porre le basi per una stagione densa d'impegni e di emozioni per i tifosi, in un contesto naturalistico tra i più suggestivi d'Italia", afferma l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini.