Roma, l'ex Perrotta: "Nainggolan è il centrocampista che tutti vorrebbero"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista della Roma, Simone Perrotta, ha parlato all'account Twitter del club giallorosso del progetto stadio: "Per competere al livello europeo ci vuole uno stadio di proprietà. La Premier League ci insegna questo, così come la Juventus. Il fatturato è cresciuto notevolmente da quando i bianconeri hanno lo stadio. Lo stadio qui farebbe bene alla squadra ma anche a tutta la città. Identificarsi in uno stadio di proprietà avrebbe un impatto diverso sia per i giocatori che per la tifoseria". Queste altre parole dell'ex centrocampista a Roma TV:

La vittoria sulla Fiorentina?

“La Roma è stata superiore, per mezz'ora è stata equilibrata e dopo non c'è stata solo partita, hanno sbagliato solo con la Sampdoria ultimamente”.

A cosa deve ambire la Roma?

“Credo che la Roma non debba né pensare al Napoli né alla Juventus, deve pensare a fare più punti possibili, il primo obiettivo è la Champions League però penso che la Roma stia facendo un'ottima stagione”.

Nainggolan?

“È un valore importante e punto di riferimento della Roma, fa gol, fa assist, combatte. È il centrocampista che tutti vorrebbero, spero rimanga per molto tempo”.