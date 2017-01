Roma, Mario Rui: "Finalmente in campo, ma sono ancora al 40-50%"

© foto di Federico Gaetano

Reduce da un lungo infortunio, il terzino Mario Rui ieri sera all'Olimpico, in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria vinta 4-0, ha finalmente esordito con la maglia della Roma. Queste le sue considerazioni al termine della partita ai microfoni di Roma TV: “Possiamo dire che finalmente è arrivato il mio esordio. C'è stato l'infortunio, fa parte del mio mestiere. Sono soddisfatto per oggi, magari non contentissimo perché potevo fare di più. Ringrazio il mister per le sue parole, fanno piacere. Non era facilissimo dopo tutti questi mesi. Squadra? L'ho vista bene, il risultato parla da solo. Siamo stati bravi ad ammazzare la partita al momento giusto. Con la difesa a tre ho già giocato in passato, non ho grossi problemi. Cerco di adattarmi il più velocemente possibile e migliorare in fretta. Condizione fisica? Sono al 40-50%".