Roma, Palmieri out. Rudiger e Fazio si allenano a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la seduta di questa mattina, interamente svolta in palestra, la Roma è scesa in campo nel pomeriggio per la seconda sessione odierna. Il gruppo ha effettuato un riscaldamento di carattere tecnico sul campo B, con il torello come esercizio principale. Il programma prevede una parte tattica con la consueta partitella a chiudere la seduta.

Presenti alcuni ragazzi della Primavera con la Prima Squadra, assente Emerson Palmieri che svolge un lavoro specifico in palestra. Rüdiger e Fazio non sono in gruppo per un lavoro specifico programmato anticipatamente: i due non sono in dubbio per lunedì.