Roma, Peres: “Abbiamo sbagliato all'inizio, poi ci siamo ripresi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Peres, esterno della Roma, ha commentato a Roma Tv la vittoria ottenuta ieri sera contro il Chievo. “La partita? Abbiamo sbagliato all’inizio e ci siamo spaventati. Poi ci siamo ripresi subito. Era difficile. Loro giocavano tutti dietro. Siamo stati bravi. Difesa a 3, cosa cambia? Diventa più facile per noi esterni perché siamo vicini alla porta. Facciamo meno strada. Per me e per Emerson è meglio. Anche per la squadra è stato importante. La squadra sta crescendo. Cosa è successo sul gol del Chievo? Ho sbagliato perché ho pensato che de Guzman sarebbe venuto dietro, invece è andato in avanti. Nella Roma non si deve mai sbagliare. Cosa ho pensato dopo il gol? Quando si sbaglia bisogna avere la personalità per non mollare. Siamo la Roma. Il sostegno dei compagni e dei tifosi è stato importante. Ci siamo subito ripresi e abbiamo vinto”, le parole dell'ex Torino riportate da Vocegiallorossa.it.