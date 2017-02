Roma, problema a una mano per Vermaelen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La squadra è scesa in campo per l'allenamento di oggi in vista del match tra Roma e Fiorentina di martedì alle 20:45. Come riferisce Roma TV, inizialmente i giocatori hanno studiato il proprio avversario in sala video, poi è stato dato seguito sul terreno verde a quanto studiato, con una seduta tattica, con focus sulle palle inattive preceduta da un riscaldamento e un'esercitazione di possesso palla con la squadra divisa per ruoli. Jesus e Perotti continuano a lavorare a parte, il brasiliano diviso tra palestra e campo. In gruppo Peres, Gerson e Grenier, riposo programmato per Florenzi e Nura, differenziato programmato per Totti, problema contusivo alla mano per Vermaelen, la cui situazione va valutata ora dopo ora. Lo riporta Vocegiallorossa.it.