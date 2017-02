Roma, slitta ancora il ritorno in campo di Florenzi

© foto di Alessandro Carducci

Alessandro Florenzi è sulla via del recupero dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio infortunatosi in Sassuolo-Roma. Il calciatore ha ripreso ad allenarsi con il pallone e, secondo le ultime indiscrezioni stampa, avrebbe dovuto effettuare il test con la Primavera, sabato prossimo, contro il Crotone. La gara, inizialmente prevista per le 14:30, è stata anticipata alle ore 11 e, come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, non ci sarà Alessandro Florenzi. Al momento non si ha la certezza neanche di un suo impiego alla successiva gara dei ragazzi di De Rossi al Tre Fontane, l'11 marzo contro la Salernitana.