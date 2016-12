Roma, Spalletti: "I risultati passano velocemente e bisogna fare punti"

© foto di Image Sport

Continua a vincere la Roma anche nell'impegno casalingo contro il Chievo ed il tecnico dei giallorossi Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro.

A gennaio mancherà Salah ma sembrano non mancare le alternative. "Ho El Shaarawy, ma ho anche Iturbe e bisogna supportarlo un pò per farlo sentire importante. El Shaarawy mi piace in quella versione a sinistra ed ha fatto una buonissima partita. Non sono solo loro ma anche quello che è il lavoro sporco perchè poi c'è da lottare su un pallone, hai sempre una palla giocabile. In quel ruolo lì c'è anche Perotti".

L'esultanza coi tifosi? "Sono andato a cantare con loro pechè ci hanno incitato dall'inizio alla fine. Il pubblico romanista è abituato a vedere grandi squadre, numeri, vittorie e grande gioco. Ogni tanto quando viene a mancare la totalità di questi elementi abbassano anche loro il livello di guardia. Quello spicchio di curva ci ha fatto sentire il loro incitamento in maniera continuativa anche nelle partite precedenti, quindi vanno ringraziati ed è giusto fare così".

Ieri lei ha parlato di critiche troppo forti. Accusa di una stampa romana troppo cattiva o un osservazione su una Roma non in grado di vincere? "Io ho un rapporto stretto con questi giornalisti. Ogni tanto si scherza. Loro mi dicono in una vittoria che sono stato purgato e cerco di difendermi. Io non dico niente e non voglio andare a toccare nessun altro tasto. Dall'inizio dell'anno che ho fatto una sintesi di quella che è la posizione e la necessità della Roma. Noi dobbiamo vincere le partite. I risultati passano velocemente e bisogna fare punti perchè dietro abbiamo squadre come il Napoli, l'Inter, la Lazio, abbiamo tante squadre forti e di conseguenza bisogna fare punti. Di volta in volta si valuta se ci sono gli elementi per andare avanti".