Roma, Strootman: "Brutta sconfitta, pensiamo al Napoli"

Risultato finale: Lazio-Roma 2-0

© foto di Federico Gaetano

Kevin Strootman, centrocampista della Roma, ha commentato così il ko in Coppa Italia contro la Lazio ai microfoni di Rai Sport: “E' una brutta sconfitta, non abbiamo giocato la nostra miglior partita. Abbiamo avuto subito un'occasione, fatto tanto possesso palla, ma era difficile creare qualcosa. Loro poi hanno fatto gol e hanno difeso il vantaggio e per noi era difficile trovare spazi. Adesso pensiamo al Napoli: vogliamo dimostrare sul campo che siamo forti e che puntiamo a vincere qualcosa. La stanchezza non deve essere una scusa, noi siamo professionisti e dobbiamo farci trovare sempre pronti”.

Credete nella rimonta?

“Certo, assolutamente. Tutto è possibile. Però giochiamo tra un mese e dobbiamo dimostrarlo sul campo, non con le parole”.